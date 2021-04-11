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Общество

Память узников концлагерей почтили в Пскове

12.04.2021 15:27|ПсковКомментариев: 0

Памятный митинг прошел в сквере Павших борцов в Пскове 12 апреля. В мероприятии приняли участие члены Псковской областной общественной организации «Социально-правовая поддержка граждан "Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей"», Псковское городское отделение ПРОО «Дети войны», представители общественных организаций, городской и региональной власти и коммунисты Пскова. Об этом сообщается в телеграм-канале КПРФ Псковской области. 

Фото здесь и далее: телеграм-канал КПРФ Псковской области

Приветствуя участников митинга, председатель Псковской областной общественной организации несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Раиса Кузина подчеркнула масштаб преступлений фашистов. В Германии действовало 14 тысяч концентрационных лагерей, в которых содержались узники из 30 стран мира, 18 млн не вернулись из концлагерей, из них 5 млн – дети.

«С тех пор прошло 76 лет. Это было давно. Но только не для тех, кто прошел ужасы фашистских застенков. Ваши биографии - это настоящие уроки мужества для молодого поколения псковичей. Во все времена мир будет помнить мужество, стойкость, силу надежды и сопротивления всех тех, кто пережил немыслимое, кто был обречен на верную смерть и дожил до дня освобождения», - обратился к бывшим малолетним узникам заместитель главы Пскова Владимир Воробьев.

Перед собравшимися выступил депутат областного Собрания, второй секретарь Псковского ОК КПРФ Дмитрий Михайлов, который отметил, что сегодня, спустя многие годы, «ростки фашизма бродят по земле, а капитализм и фашизм имеют много общего». В этой связи он назвал важной задачей вернуть социализм: свободу, равенство и братство.

Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в фашистских концлагерях в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятному знаку.

Добавим, международный день освобождения узников фашизма отмечается ежегодно во всем мире 11 апреля. 25 марта 1945 года на территории самого крупного концентрационного лагеря Бухенвальда вспыхнуло вооруженное восстание, организованное интернациональными силами самих заключенных. 11 апреля был объявлен ООН международным днем освобождения узников фашистских концлагерей.

В Пскове действовали концлагеря «Шталаг-372», «Гулаг – 375», а также концлагеря в Крестах и Песках, где было уничтожено более 300 тысяч человек. Из Псковской области более 106 тысяч человек было угнано в фашистскую неволю, более 13 тысяч из них – дети.

В Пскове в настоящее время проживает 1642 несовершеннолетних узника концлагерей и 3 - совершеннолетних.

Теги: #дети войны #КПРФ #митинг #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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