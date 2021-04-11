Общество

В Псковской области ожидается рост заболеваемости COVID-19 из-за приезда петербургских дачников

Руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук не исключает роста заболеваемости коронавирусом в связи с массовым приездом дачников из Санкт-Петербурга и соседней Ленобласти. Свое мнение на этот счет он высказал в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, в настоящее время тенденция к снижению заболеваемости в Псковской области есть, но пока очень скромная. «На позапрошлой неделе мы приросли более чем на 10% и боялись, что это начинается новая волна, но сейчас мы немного успокоились — прошлая неделя была благополучна, заболеваемость у нас снизились почти на 22%», - рассказал Александр Нестерук. Он добавил, что на данный момент уровень заболеваемости коронавирусом в псковском регионе самый маленький с октября 2020 года.

Тем не менее, подчеркнул Александр Нестерук, это не означает, что соблюдать профилактические меры, прививаться и носить защитные маски не надо. «К сожалению, в России мы занимаем третье после Москвы и Петербурга место по уровню заболеваемости. Тенденция к снижению есть, но пока она скромная, - заметил главный санитарный врач региона. - На Урале, в Сибири ситуация хорошая, а мы отличаемся не в лучшую сторону».

Он также не исключил подъема заболеваемости COVID-19 в связи с наступлением дачного сезона и массовым заездом в регион дачников из соседней Ленобласти. Уже сейчас, по его словам, приграничные с ней районы Псковской области в худшую сторону отличаются от других райцентров: на прошлой неделе в Плюсском районе было зафиксировано 15 случаев COVID-19, в Гдовском — 20. «Судя по всему, дачники уже начинают влиять, а скоро их будут десятки тысяч, и это может вызвать подъем заболеваемости, поэтому надо быть очень аккуратными», - предупредил Александр Нестерук.