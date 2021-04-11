Общество

Аллею космонавтов высадили в Псковской области

Аллею космонавтов высадили возле Народного музея космонавтики имени Ари Штернфельда в городе Пыталово сегодня, 12 апреля. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей вице-спикер Псковского областного Собрания, глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко.

«Сегодня наша страна и весь мир празднует 60-летие первого полета человека в космос, - сказал Виктор Остренко. - В этот памятный день мы решили отметить первый отряд космонавтов - 12 первых космонавтов, которые готовились к полету». В их честь возле музея высадили 12 пирамидальных туй.

«Надеемся, что через какое-то время эти "ракеты" вырастут до небес. Будем рассчитывать на то, что те, кто будут ухаживать за ними, будут делать это нежно и с почтением к заслугам людей, которым посвящена эта аллея», - добавил Виктор Остренко.

Напомним, в список первого отряда космонавтов входят те, кто совершил первый полет в рамках программ «Восток» (Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский), «Восход» (Владимир Комаров, Павел Беляев, Алексей Леонов) и «Союз» (Борис Волынов, Евгений Хрунов, Георгий Шонин, Виктор Горбатко).