Общество

В Полистовском заповеднике появилась вакансия экскурсовода

Вакансию специалиста по экологическому туризму открыли в Полистовском заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

«‎Если вы любите природу заповедного края, умеете интересно и грамотно рассказывать о ней, если вам не страшны болотные топи, комары и слепни – тогда вам к нам!» - рассказали в организации.

В обязанности специалиста по экологическому туризму входит обработка запросов на посещение экскурсионных программ, бронирование, предоставление экскурсионных услуг в соответствии с утвержденными маршрутами и согласно методикам проведения экскурсий, сопровождение экскурсионных групп по объектам заповедника с пояснениями и рассказами, проведение инструктажа для экскурсионных групп по технике безопасности и правилам поведения на туристических объектах, разработка новых туристских предложений, сувенирной продукции, помощь в организации экопросветительских мероприятий других сотрудников отдела. Кроме того, необходимо уметь грамотно отвечать на общие и профессиональные вопросы туристов по темам о заповеднике.

Соискатели должны соответствовать следующим требованиям:

эрудированность;

умение интересно и понятно излагать информацию;

коммуникабельность;

стрессоустойчивость;

умение работать в команде

стремление и желание обучаться.

Полистовский заповедник предлагает соискателям полный социальный пакет, оформление по ТК РФ, работу в экологически чистой местности в стабильной государственной организации.

Место работы: поселок Бежаницы, Псковская область. Компенсируется стоимость аренды жилья. Заработная плата оговаривается во время собеседования.

Соискателям необходимо прислать резюме на электронную почту учреждения: office@polistovsky.ru с пометкой в теме: «претендент на должность экскурсовода». После этого состоится собеседование с заинтересовавшими заповедник претендентами.