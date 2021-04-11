Общество

Псковский курсант занял третье место на олимпиаде Минюста и ФСИН

Научная работа «Проблемы правового регулирования защиты чести, достоинства сотрудников уголовно-исполнительной системы, деловой репутации учреждений, органов и сотрудников уголовно-исполнительной системы» псковского курсанта Алексея Красникова заняла третье место в номинации «Государственная и муниципальная служба» на олимпиаде Минюста и ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН.

Свою научную работу на олимпиаду Алексей Красников представил в 2020 году, будучи курсантом, под руководством научного руководителя – начальника кафедры гражданско-правовых дисциплин Ольги Михайловой.

На сегодняшний день Алексей Красников уже проходит службу в ИК-9 УФСИН России по Новгородской области. Обучаясь в Псковском филиале академии ФСИН России, он входил в состав научного кружка «Цивилистика», который возглавляет Ольга Михайлова. Под ее руководством курсант принимал активное участие в научных мероприятиях различного уровня, занимая призовые места. Так, в 2020 году Алексей Красников трижды становился бронзовым призером межвузовского конкурса научных работ в области частного права имени профессора В. А. Рыбакова, Всероссийского ежегодного конкурса эссе студентов, курсантов и слушателей «Гражданское право в системе современного российского права: актуальные проблемы теории и практики, вопросы корреляции» и межвузовского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что кружок «Цивилистика» в Псковском филиале академии организовали в 2005 году. В течение 16 лет его возглавляет Ольга Михайлова, которая является начальником кафедры гражданско-правовых дисциплин. Под ее руководством члены кружка из числа курсантов неоднократно становились победителями и призерами научных мероприятий, в том числе международного уровня, проводимых Костанайской академией МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева и Академией Министерства внутренних дел Республики Беларусь.