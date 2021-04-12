Общество

Грубый персонал, грязь и тараканы - ведущая «Ревизорро» раскритиковала псковский общепит

На телеканале «Пятница» вышел выпуск программы «Ревизорро», снятый в ноябре прошлого года в Псковской области. Ведущая Ксения Милас проверила бар «Шведская горка», недавно открывшийся хостел Jazz HostelPskov, экоотель «Псковская Швейцария», ресторан «Башня», пиццерию «Моя Италия», авторский ночной клуб-бар NATA INN и пекарню «ПанаПончик». Кроме того, съемочная группа посетила уникальный музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово.

Вердикт ведущей оказался неутешительным: «Псков, ты произвел на меня неизгладимое впечатление. Старинные палаты, красивая природа и историческое наследие. Здесь и правда начинается Россия. Чего не могу сказать о сервисе. У меня не осталось нареканий к отельерам, но вот общепит с моей проверкой в большинстве своем не справился. Я пообещала вернуться в Псков и очень хочется надеяться, что в следующий раз заветную наклейку получит большее количество заведений города».

Рекомендацию «Ревизорро» получили лишь хостел Jazz HostelPskov, пекарня «ПанаПончик» и музей-усадьба народа сето в Сигово. Остальные заведения подверглись жесткой критике со стороны Ксении Милас.

Особенное недовольство у ведущей вызвал кафе-бар «Шведская горка», который в программе почему-то нарекли «элитным рестораном», а его локацию причислили к Золотой набережной. Грязь на кухне, просроченные и испорченные продукты, грубость персонала и недовес блюд – целый букет недостатков оставил Ксению Милас крайне разочарованной заведением. К тому же ее довольно грубо вытолкали за пределы территории бара.

Не оправдали надежд и ресторан в центре города «Башня» и ночной клуб NATA INN. Казалось бы, все шансы получить рекомендацию от ведущей были у пиццерии «Моя Италия». Ксении Милас понравилась заказанная на дом пицца, а также скорость ее доставки. Однако, когда она побывала на кухне, где готовят это популярное блюдо, о своем заказе она пожалела. Грязь, беспорядок, отсутствие маркировки на продуктах, просрочка и тараканы – все это не ускользнуло от взора ведущей.

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Напомним, в ноябре директор кафе «Моя Италия» Михаил Ефремов рассказал «МК в Пскове», что во время съемок команда специально подкладывала тараканов. Кроме того, по его словам, съемочная группа оставила после себя беспорядок.