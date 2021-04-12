Общество

Как переломить негативный тренд в оплате труда бюджетников?

Псковская область в последние годы нередко попадает в антирейтинги по размеру заработной платы. Есть ли свет в конце тоннеля? Что нужно сделать в первую очередь, чтобы переломить этот негативный тренд? Об этом шла речь на недавней пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей. О том, какую работу в этом направлении проводят профсоюзы, журналистам рассказали советник-консультант Псковского областного совета профсоюзов Надежда Партхаль и заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний.

«Здесь, к сожалению, все очень сложно. Действительно Псковская область на протяжении многих лет находится в этом антирейтинге. По СЗФО у нас самая низкая зарплата, чуть больше - в Новгородской области. Сейчас по России средняя зарплата - 51 тысяча рублей, в СЗФО - 55, а в Псковской области — 31», - пояснила Надежда Партхаль. По зарплатам сотрудников бюджетных учреждений наш регион, как показал мониторинг, тоже в начале конца: то 62 место, то 66-е, а в 2015 году Псковщина и вовсе была признана самой нищей областью. «Сейчас ситуация несколько выправилась, но заплаты у нас все равно низкие, при том, что цены в плане питания практически не отличаются от московских», - констатировала Надежда Партхаль.

Что с этим сделать? Профсоюзы уже много лет пытаются отстаивать права работников на достойную зарплату и смогли добиться того, чтобы минимальный размер оплаты труда был не меньше прожиточного минимума. Сегодня эта норма вписана в обновленную Конституцию.

С 1 января 2021 года МРОТ в РФ составляет 12 792 рубля, но и это, отмечает Надежда Партхаль, невысокая сумма. Несправедливым профсоюзы считают тот факт, что с 2007 года в МРОТ стали включаться все доплаты и надбавки, все компенсационные и стимулирующие выплаты, даже за совмещение. Поэтому они стали требовать, чтобы в Трудовой кодекс РФ вернули прежнее определение минимального размера оплаты труда, существовавшее до 2007 года. По решению Конституционного суда некоторые компенсационные выплаты из МРОТ ушли, но некоторые там все еще остаются.

«Мы же хотим, чтобы из МРОТ исключили все компенсационные и стимулирующие выплаты, чтобы была единая тарифная сетка, единая система оплаты труда для работников бюджетной сферы», - подчеркнула советник-консультант Псковского облсовпрофа.

Кроме того, основное требование, которое сегодня предъявляют профсоюзы — чтобы размер зарплаты работников бюджетной сферы были привязан не к средней зарплате по региону, а к средней зарплате по стране, тем более, что в Трудовом кодексе РФ прописано: «За равный труд - равная зарплата».

Также профсоюзы считают надуманными проценты, к которым привязан минимальный размер оплаты труда. Так, с 1 января 2021 года МРОТ в России составляет 42% медианной зарплаты (это 12 792 рубля). А есть еще понятие «модальная зарплата». «Напридумывали терминов: модальная, медианная... Достойная должна быть зарплата!» - убеждено руководство Псковского облсовпрофа.

Как сообщил заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний, на федеральном уровне по поручению президента идет работа в части изменения подходов к формированию структуры зарплаты бюджетников, и Федерация независимых профсоюзов России в нее тоже вовлечена. Основная суть этой работы — повысить в составе зарплаты процент именно гарантированной части, которая составляет оклад, а полномочия по определению предельной составной части оклада для регионов передать на уровень правительства. Сегодня, напомним, данные полномочия закреплены за субъектами РФ, и каждый регион реализует их по-своему, исходя из финансовых возможностей. «Если это будет реализовано в параметрах, как анонсировано, это может стать одним из шагов к достойному размеру оплаты труда», - убежден Андрей Стегний.