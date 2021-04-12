Общество

Большинство читателей ПЛН выступили за жесткое наказание организаторов концерта Niletto

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (52,56%) считают, что власти должны максимально жестко отреагировать на нарушения ограничительных мер на концерте Niletto и Клавы Коки в Пскове. Это следует из опроса, в котором приняли участие 567 человек.

По мнению большинства, правила должны быть едины для всех, как и наказание. 2,82% опрошенных уточнили, что наказывать нужно, «чтобы другим не повадно было, но тут главное - не переусердствовать».

При этом 19,40% респондентов уверены, что наказывать надо не организаторов, а тех, кто разрешил концерт. А 15,52% опрошенных указали на то, что наказывать не за что, поскольку провели «замечательный концерт». 6% читателей отметили, что им все равно.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Одобряете ли вы принятие закона об ограничении работы в такси судимым за тяжкие преступления?».