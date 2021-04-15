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Общество

Вся правда о Центре науки и спорта «Без предела»

16.04.2021 10:03|ПсковКомментариев: 0

Признаюсь честно: иногда я по-доброму завидую своему ребенку. Отправляю его на курс «Загадки истории» и ловлю себя на мысли: я тоже хочу! Забираю после праздника, на который его пригласил одноклассник - играли в «Форт Боярд», и вздыхаю: эх, мне бы так двадцать лет тому назад... А сейчас записала сына на смену в летний лагерь и понимаю: ему точно будет о чем писать в сочинении «Как я провел лето». Думаете, в поисках знаний и приключений мы разъезжаем по всему городу? Ничего подобного! Все, что надо, есть в одном месте - Центре науки и спорта «Без предела».

Пока я заполняла анкету и раздумывала, не отправиться ли самой на кулинарные курсы, мне удалось пообщаться с педагогами и организаторами Центра - оказалось, что некоторых я знаю по студенческой юности. Делюсь с вами своими впечатлениями: то, что я узнала, пригодится всем псковским родителям!

 

Учиться, играя

По сути своей Центр «Без предела» - это один большой пазл, мозаика. Все его части можно сложить в любой последовательности: батуты, скалодром, киберцентр, театр. К этому добавить еще и многочисленные возможности спортивно-развлекательного комплекса «Простория», где расположен Центр: ресторация «Сад Подзноева», бассейн, соляная пещера, «Планка Фитнес».

Но какие составляющие вы бы не выбрали, в сердцевине обязательно окажутся Музей науки и Кулинарная школа - без них никуда! Где еще ты сможешь потрогать плазменный шар, почувствовать удар током, своими руками сделать лава-лампу и узнать, как свести с маминого ковра зеленку, разлитую в процессе игры в индейцев? А приготовить разноцветные пельмени безо всякой химии, да к тому же на суперсовременной плите, о которую невозможно обжечься? По секрету: в Кулинарную школу «Без предела» на днях обещают новые вафельницы привезти, так что держитесь, любители сладких трубочек!

«Современные дети загружены учебой, - объясняет руководитель Центра науки и спорта «Без предела» Виктория Пальчевская. - Помимо школы они обычно еще посещают множество дополнительных занятий и занимаются с репетиторами. Но давно известно, что самый простой способ получать знания в их возрасте - это игра. Мы уверены, что о науке можно и нужно говорить легко - так, чтобы ребенок влюблялся в предмет и с удовольствием бежал на встречу с педагогом».

Простой пример: совсем недавно все отмечали Масленицу. Команда Центра науки и спорта разработала для ребят 6-11 лет тематическую образовательно-развлекательную программу, посвященную этому празднику. Многие школы записывались на нее классами, были и сборные группы. С двумя скоморохами ребята и о масленичных традициях поговорили, и канат поперетягивали, и тесто замесили, и горы блинов со шпинатом и свёклой наготовили, и хороводы поводили, а в финале - наелись до отвала.

 

В апреле - новая программа, посвященная, конечно же, 60-летию первого полета человека в космос. Ребят ждут настоящие космические конкурсы с подарками от Центра, кулинарный мастер-класс с инопланетными печенюшками и чаепитие где-то между Марсом и Юпитером. А еще каждый школьник унесет домой собственноручно собранную модель Солнечной системы - и названия всех планет будут для него как родные. 

По словам Виктории, программы будут обновляться каждый месяц. В мае, например, планируют путешествие в Зазеркалье организовать, в июне - к Гарри Поттеру. Записаться можно как всем классом, так и попасть в общую группу, причем любую программу можно повторить в любой другой месяц. Хоть к Деду Морозу на экваторе лета отправиться - было бы желание!

Студенческий билет

Еще когда ПсковГУ был пединститутом, мы изучали расписание в поисках пар у этого преподавателя. Попасть же к ней на практику считалось невероятной  удачей. Заместитель руководителя Центра «Без предела» по научной деятельности Светлана Константинова - педагог с более чем 20-летним стажем. Она работала с малышами, подростками, студентами и знает все и даже больше о том, как донести знания, но при этом не загубить интерес к ним. Не знаю, как ей это удается, но она находит общий язык с любым: с коллегой обсудит проблемы валидности и диверсификации образования, с родителями поговорит о сложностях профориентации, а с ребенком пообщается на хайповые темы и посоветует, что и как запилить в Инсту, чтобы вырваться в топ.

Идея привлечь к работе с детьми студентов, появившаяся в августе прошлого года, оказалась весьма удачной - в Крыму в рамках международной научно-практической конференции ее назвали в числе лучших в России. Так вот, оказывается, сейчас практика бывает не только точечной, один раз в год, но и непрерывной - когда студенты прикрепляются к какой-либо организации и развивают свои умения и навыки, можно сказать, в полевых условиях.

Придумано - сделано: познакомились с Екатериной Гончаровой, руководителем Центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ, пригласили 24 студента и со временем поняли: это не практиканты, это настоящая находка! «Сейчас в общеобразовательной школе существует разрыв между педагогом и ребенком, им сложно наладить взаимопонимание, - говорит Светлана Константинова. - Мы хотим, чтобы у нас работали молодые педагоги с незашоренным взглядом. Для нас главное, чтобы детям было интересно!»

Конечно, студентов не сразу, в первый же день, отправили к детям - сначала выявили способности, спектр научных интересов, провели ряд мастер-классов. Под руководством Светланы Константиновой будущие педагоги придумали ряд активностей по своему направлению и даже целые курсы.

Разработанные сценарии реализовали во время зимних и весенних лагерных смен. В декабре лагерь «Без предела» произвел настоящий фурор: 3 смены, в первой - 15 детей, к последней - 39, весной принимали уже 50 ребят, взяли бы и больше, но не смогли: действуют ограничения, связанные с пандемией. К тому же здесь ориентированы все же не на количество, а на качество – эта особенность в принципе присуща всем проектам, которые реализует псковский предприниматель и меценат Николай Загоруй.

Лагерь мечты

Узнав о лагере, псковские родители атаковали Центр просьбами записать ребенка на смену. Что же такое лагерные смены в «Без предела»? Это пятидневка с 9.00 до 18.00, завтрак и обед в ресторации «Сад Подзноева», а еще полдник, который ребята, ученики начальной школы, готовят себе сами на кулинарном мастер-классе. Это прогулки, если позволяет погода. Это зарядка с детским фитнес-тренером «Планки» Антоном Морозовым. Это масса необычных занятий, в которых не заскучаешь и не уткнешься в «спасительный» экран смартфона.

 

В декабре, например, ребята каждый день проходили квесты, подготовленные студентами. В понедельник они превращались в математиков и шли к победе, решая задачки и примеры не из учебников. В среду становились конкистадорами и исследовали земли Нового Света: сходили в поход, размялись на ритмике, построили город мечты из лего, поплавали в бассейне SPA «До неба», приготовили капкейки, как для настоящего праздника, отдохнули перед новыми подвигами на территории спорта. Кто-то впервые услышал о Колумбе, кто-то впервые попробовал себя в нетрадиционных техниках аппликации и рисования.

 

В февральской смене «Первоклассный лагерь» основное внимание уделили развитию навыков, которые необходимы детям для успешной учебы, – речи, мелкой моторики, логики, пространственного мышления, воображения, коммуникативных способностей. Для тематической смены лагеря студенты ПсковГУ подготовили авторские интерактивные программы, получили методические рекомендации и на протяжении этой недели проводили мастер-классы. Это и театр теней, и математический квест, брейн-ринг «Мир вокруг», тренинг «Искусство учиться: память и внимание», серия развивающих занятий.

 

Название весенней смены «Эврика» говорит само за себя: в марте юные пытливые умы сосредоточились на великих научных открытиях (к слову, 2021 год объявлен годом Науки и технологий). Так как Музей науки Центра «Без предела» состоит из трех тематических зон - «Электричество», «Оптика», «Механика» - ребята успели легко и весело изучить основы физики от Архимеда, почувствовали себя настоящими учеными. Следующий день был посвящен биологии. Здесь главным героем и любимцем детворы стал Чарльз Дарвин. Как животные и растения приспосабливаются к окружающему миру? Действительно ли человек произошел от обезьяны? Зачем кактусу колючки? Устроили мозговой штурм - и вместе нашли все ответы.

 

Впереди лето, а значит, в Центре в разгаре подготовка летних лагерных смен. Туристическая, спортивная, пиратская, индейская, с путешествиями во времени, в компании с любимым Гарри Поттером - на любой вкус и интерес. Даже смена с усиленной программой в бассейне и соляной пещере SPA «До неба» будет - море ближе, чем вы думаете!

 

Расписание летних смен пока разрабатывается, но запись уже ведется. В любом случае концепция останется прежней: долой, скука, здравствуйте, новые игры, эмоции, знания и друзья! Работать с детьми продолжат методисты-профессионалы, успешные студенты ПсковГУ, к которым, возможно, присоединятся и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. С их аниматорским креативным опытом программы станут еще разнообразнее.

Хотите больше информации, чтобы записаться на смену? Звоните по телефону (8112) 797-107 или заходите в группу ВКонтакте https://vk.com/centrbezpredela.

SPAсение для родителей

Лето-2021 в Центре «Без предела» будет жарким не только из-за горячих лагерных смен, но еще из-за долгожданных выпускных. На торжественную часть можно арендовать пространство театра - вручить грамоты, медали, аттестаты. Ну а дальше - что душе угодно: можно придумать свою программу, можно просто отпустить детей в «свободное плавание» по многочисленным площадкам Центра, конечно, если ребята готовы к этому. Но, чтобы голова ни у кого не болела, лучше выбрать что-то из программ «под ключ», благо их превеликое множество: «Огненная кухня», «Брейн-ринг», «Школа агента 007», космические вечеринки. Выбирайте, что интереснее вашим школьникам: расшифровать шпионские коды, найти сокровища таинственной карты или создать космическое топливо? К слову, все эти программы идут на ура и для детских компаний, празднующих дни рождения.  

 

Ну, а если заглянуть еще дальше, нас вновь ждет осень. С сентября в Центре продолжатся учебные курсы: каникулы - это не только масса свободного времени, но и два, три часа легкоусвояемых активностей, которые прекрасно дополнят школьные знания.

 

Курсы по робототехнике и фотошопу, IT-курсы, на которых можно будет даже научиться разрабатывать игры для смартфонов, физика для увлеченных, химическая биология, шахматы. Для тех, кто помладше, - подготовка к школе, обучение чтению, практическая риторика.

 

Сентябрь – это еще и сложная пора для семей, которые только начинают привыкать к школе и сложному ритму учеба-занятия-дом. В идеале, конечно, мама успевает все, еще и работает немножко. Но в реальности все сложнее: ребенка, особенно младшеклассника, приходится пристраивать по соседям, бабушкам и старшим детям - чтобы приглядели после учебы (или до нее, если ребенок учится во вторую смену). При этом еще и постоянно мучиться угрызениями совести и тревогами: как любимый первоклассник доберется до дома, как сделает уроки... Да вообще - как бы не случилось чего!

Школьная продленка для многих - не выход. Расписание неудобное, в лучшем случае уроки сделают, а чаще - дети «досиживают» до того времени, как за ними придет мама или папа. К тому же в таких случаях чаще всего ребенок остается без дополнительных занятий в секциях и кружках - водить его попросту некому.

«Без предела» предлагает новую продленку - с интересными педагогами, с вкусным питанием в ресторации «Сад Подзноева», с двумя сменами - утренней и дневной, с четким расписанием, которое включает не только выполнение домашнего задания, но и спортивную гимнастику, и скалолазание, и мастер-классы.

Если вы хотите, чтобы младшеклассник дополнительно ходил на какие-то занятия, допустим, на английский язык или танцы - по запросу их добавят. Продленка стартует осенью, но записываться стоит уже сейчас: как показывает история с лагерными сменами, от желающих отбою не будет.

Примерное расписание продленки

Апгрейд

Откуда в них столько энергии? - поражаюсь я в очередной раз, глядя на команду Центра «Без предела». Наверное, их секрет - в заинтересованности, в поиске новых решений и творческом горении, без которого ни один проект не станет живым и нужным. А еще - в ставке на молодых и активных.

 

«Мы заинтересованы в том, чтобы в сферу образования вернулась молодежь, - говорит PR-менеджер «Северо-западной инвестиционной компании» (в нее входит и Центр «Без предела») Ольга Лосская. - Молодые сейчас не задерживаются в школах. Многие наши начинания направлены на то, чтобы молодежь увидела в учительской профессии перспективу. Кроме того, мы стараемся вернуть свежесть взгляда педагогам, которые уже работают в школе, научить их разговаривать с ученической аудиторией на общем языке».

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В ноябре прошлого года Центр науки и спорта совместно с детским технопарком «Кванториум. Псков»  провел бесплатный четырехдневный онлайн-марафон «Апгрейд. Педагог как бренд». В нем приняли участие 105 учителей со всей области, до финала дошли 40 человек.

 

«В наши дни все говорит на языке маркетинга, - объясняет Ольга. - Нужно продумать свой имидж, уметь презентовать его, выйти на свою целевую аудиторию. Мы поговорили с педагогами и увидели, что они не владеют теми инструментами, которыми вовсю пользуются их же собственные ученики. Та же удаленка показала, что надо осваивать пространство новых технологий. Иначе дети на раз-два взломают твою онлайн-конференцию и за пять минут сделают презентацию или видеовизитку лучше, чем ты».

 

Никакого формализма - только практические навыки и умения: псковские педагоги учились рассказывать о своих достижениях, продвигать себя в соцсетях, работать с различными программными инструментами и приложениями, продумали собственное event-мероприятие - важную ступеньку на пути к будущим крупным школьным проектам и практикам.

«Нам хочется, чтобы таких педагогов было больше и в детских садах, и в школах, - дополняет Ольга Лосская, один из спикеров марафона. - Осенью, думаю, мы вернемся с новым предложением для наших учителей».

Но работой с педсоставом амбиции Центра «Без предела» не ограничиваются: они заинтересованы и в формировании грамотного родительского сообщества. Первым шагом на пути к этому стали дискуссионные площадки проекта ПростоFEST, организованного спортивно-развлекательным комплексом «Простория» 10 апреля. Псковские спикеры, имеющие опыт в общественной работе, бизнесе, творчестве, ЗОЖ, педагогике, спортивной медицине, психологии, стали участниками и модераторами жарких дискуссий по проблемам тайм-менеджмента современных родителей, детского здоровья, школьного буллинга и хейтерства. В Центре отмечают – даже если псковский родитель еще не привык к таким площадкам, это не значит, что нужно останавливаться, эту культуру общения на важные темы нужно прививать в городе. А значит - продолжение следует.

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Летний лагерь, продленка, дискуссионные площадки, новые программы и курсы для детей, практика для студентов, апгрейд для учителей и родителей: команда Центра науки и спорта «Без предела» работает в режиме 24/7.

Но останавливаться на достигнутом они не собираются. Такой скучный вариант их не устроит. Судя по блеску в глазах, они уже готовят что-то новенькое. И знаете, это прекрасно, когда творчества, энергии, желания учиться и учить  – БЕЗ ПРЕДЕЛА!

Елена Никитина

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Центр науки и спорта «Без предела»

Адрес: Иркутский пер., 2, СРК «Простория» 

Тел. (8112)797-107

Группа в ВК: https://vk.com/centrbezpredela

Теги: #школа #дети #отдых #лето #Простория #лагерь #курсы
Источник: Псковская Лента Новостей
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Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
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