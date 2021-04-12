Общество

Островичи приняли разрыв кабельных муфт за обрушение на цепном мосту

Кабельные муфты оторвало в нижней части цепного моста в Острове. Снимки были опубликованы в группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте». Местные жители посчитали, что произошло обрушение в нижней части мостовой конструкции.



Фото: группа «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте»

Инцидент в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал глава Островского района Дмитрий Быстров. «Был сильный ветер. Видимо, просто муфты разошлись. Это пластиковые трубы. На следующей неделе, где-то до среды, выйдут мостовики, которые будут бороться со ржавчиной, устранят этот дефект. Ничего страшного, все в порядке», - отметил он.

Дмитрий Быстров также заверил, что обрыв муфты не связан с недавним случаем, когда по мосту ездили «КАМАЗы», поскольку грузовики выезжали в другую сторону.