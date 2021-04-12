Общество

Фотофакт: В Пскове приступили к благоустройству сквера на площади Ленина

В Пскове приступили к благоустройству сквера на площади Ленина в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Контракт стоимостью 27 млн 587 тысяч 824 рубля заключен с ООО «Стройрегион». Подрядной организации предстоит выполнить работы по устройству уличного освещения, а в рамках благоустройства провести демонтажные работы, вертикальную планировку, уложить тротуарную плитку, озеленить территорию (высадят кустарник, а также деревья декоративных лиственных и хвойных пород) и установить малые архитектурные формы (велопарковки, вазоны, скамейки).

Работы, которые профинансируют за счет городского бюджета, планируется выполнить до 31 июля.