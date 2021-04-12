Амбулаторный прием врача-инфекциониста открылся в псковской инфекционке

Амбулаторный прием врача-инфекциониста открылся в Псковской областной инфекционной больнице 12 апреля. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.
Запись проводится с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.30, через поликлинику в системе «Промед», а также при выписке из стационара инфекционной больницы.
Показания для направления к специалисту:
При посещении врача при себе необходимо иметь следующие документы:
Узнать всю информацию также можно по многоканальному телефону информационного центра: 8(8112) 294-122 (ежедневно с 9.00 до 19.00).