Общество

Амбулаторный прием врача-инфекциониста открылся в псковской инфекционке

Амбулаторный прием врача-инфекциониста открылся в Псковской областной инфекционной больнице 12 апреля. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.

Запись проводится с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.30, через поликлинику в системе «Промед», а также при выписке из стационара инфекционной больницы.

Показания для направления к специалисту:

кишечные инфекции;

кровяные заболевания (трансмиссивные);

кровяные заболевания (не трансмиссивные);

респираторные инфекции;

кожные инфекции.

При посещении врача при себе необходимо иметь следующие документы:

паспорт;

полис;

СНИЛС;

направление терапевта (если имеется).

Узнать всю информацию также можно по многоканальному телефону информационного центра: 8(8112) 294-122 (ежедневно с 9.00 до 19.00).