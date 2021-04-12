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Общество

Михаил Ведерников принял участие в открытии форума «Территория смыслов»

12.04.2021 22:56|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в открытии регионального этапа Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, установочная сессия состоялась сегодня, 12 апреля.

Глава региона поздравил участников с Днем космонавтики и 60-летием со дня полета Юрия Гагарина. Он подчеркнул, что успешный полет «Востока-1» — это результат планомерной и системной работы большой команды профессионалов, которые много лет стремились к достижению общей цели. Глава региона подчеркнул, что значение командной работы в современном мире только усилилось, что, действуя совместно, можно достигнуть серьезных результатов.

«"Территория смыслов" - это уникальная возможность для вас попробовать себя без страха на ошибки, возможность заявить о себе, наработать хороший личный опыт, познакомиться с единомышленниками, сформировать важные проекты на благо Псковской области», - напутствовал губернатор участников форума и пожелал им активной работы.

Губернатор поставил задачу перед участниками регионального этапа форума: выявление матрицы ценностей молодежи и выработка идей по перезагрузке имиджа области как территории для молодежи. Над ее решением команды форума будут работать в течение всего мероприятия, после чего представят свои итоговые проекты, концепции, предложения и инициативы.

В ходе установочной сессии глава региона пообщался с участниками форума. Он поделился своими впечатлениями о молодежи Псковской области, рассказал о том, как создавалась площадка «Команда 2018», объединившая наиболее активных жителей области. «Каждый мог задать губернатору любой вопрос. Молодых людей интересовали кадровая политика региональной власти, особенности реализации ряда проектов в регионе. Михаил Ведерников детально рассказал о перспективных для региона проектах», - рассказали в пресс-службе.

Особое внимание уделили вопросам подготовки, трудоустройства молодежи, а также мерам поддержки начинающих специалистов. Участники форума даже поинтересовались, как стать участником команды губернатора. «Я считаю частью своей команды всех, кто занимает активную жизненную позицию», - заметил он.

Говоря о регионе, Михаил Ведерников подчеркнул, что в настоящее время возможности для развития огромные, но для результата важен именно командный подход. «Результат получается только, если работает связка: активные жители, глава поселения, глава района, вице-губернатор и губернатор. И слабых звеньев быть не должно», - заметил Михаил Ведерников. В качестве положительного примера он привел село Подоклинье в Порховском районе, жители которого создали ТОС, чтобы участвовать в решении наиболее насущных проблем своего населенного пункта.

«Мне бы хотелось сделать так, чтобы Псковская область была местом, где хочется жить, чтобы молодежь находила здесь возможности для реализации. Но мы должны понимать, что вам нужно. Наша задача - помогать вам и поддерживать, чтобы вы могли заниматься тем, что вам интересно», - заметил глава региона.

Псковская область стала первым регионом Северо-Запада, который принял у себя данный форум. Кроме того, впервые региональный этап проходит с международным участием. Среди гостей - представители Белорусского республиканского союза молодежи. Для участников организована образовательная программа, отдельный блок рассчитан для специалистов, ответственных за работу с молодежью из муниципальных образований Псковской области.

Ключевым событием форума станет проведение грантового конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Максимальный размер гранта - 1,5 млн рублей.

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия - страна возможностей», образовательный партнер - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Теги: #форум
Источник: Псковская Лента Новостей
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