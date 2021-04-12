Общество

Псковский губернатор поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте поздравил всех российских мусульман с наступлением священного месяца Рамадан.

Одна из старейших мечетей России (IX в.) в селе Кала-Корейш, Республика Дагестан. Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«Это время благочестия и обращения к нравственным началам, самосовершенствования и духовного очищения. Пусть Всевышний поможет провести этот месяц достойно!» - отметил он.

Губернатор пожелал мусульманам духовных сил, чистых помыслов, гармонии с собой и с окружающим миром.