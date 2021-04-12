Общество

Молодежь до 35 лет сможет учиться на бюджетных местах

Молодым людям в возрасте до 35 лет могут разрешить учиться на бюджетных местах. Такой законопроект внесут в Госдуму 13 апреля.

Автор документа - зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев. Он объясняет свою инициативу изменением законодательства, согласно которому возраст молодежи был увеличен до 35 лет, пишет газета «Известия».

«Однако эта норма не была заложена и просчитана в законе "Об образовании РФ", хотя количество бюджетных мест в соответствии с новыми нормами должно быть увеличено. Речь идет где-то об одном миллионе таких новых мест из расчета, используемого в законе, 800 студентов на каждые 10 тыс. человек», - рассказал парламентарий.

С учетом, что финансирование из госбюджета одного места составляет около 100 тыс. рублей в год, на обеспечение образования еще миллиона студентов потребуется свыше 100 млрд, уточняется в экономическом обосновании к проекту федерального закона.

В большинстве фракций Госдумы инициативу поддержали. Эксперты считают, что после повышения возраста молодежи властям стоит быть последовательными и принять такой законопроект.