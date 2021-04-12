Общество

Самозанятые столкнулись с проблемами в судах

Недостаток у судов практики по делам с участием самозанятых стал приводить к решениям не в их пользу. На проблему указал Общероссийский народный фронт, который направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с просьбой обратить внимание на ситуацию.

Так, например, обсуждение различных аспектов самозанятости в интернете надзорные органы могут расценить как раскрытие нелегальных способов ухода от налогов, пишет газета «Известия». Самозанятые, которые потеряли доход во время пандемии, зачастую не получают послаблений в суде, а справки из приложения «Мой налог» не всегда рассматриваются как доказательство размера доходов гражданина. Кроме того, статус работающего на себя может сыграть против обвиняемых по уголовным делам.

Из-за новизны юридического статуса самозанятого действительно могут возникать небольшие правовые коллизии, признали эксперты.

Представитель Андрея Белоусова в ответ на просьбу прокомментировать наблюдения ОНФ заявил, что первый вице-премьер поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту рассмотреть обращение ОНФ.