Общество

Холодный атмосферный фронт прорвется на Северо-Запад России 13 апреля

Холодный атмосферный фронт прорвется на Северо-Запад России 13 апреля. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: pixabay.com

«Сегодня погодная ситуация начнет меняться, - отметили синоптики. - На Северо-Запад России прорвется холодный атмосферный фронт, и, хотя осадков он принесет немного, вслед за ним распространяется холодный воздух из Скандинавии. Центр и восток европейской территории России пока этого не заметят. Здесь продолжится потепление: днём около +20°, а в низовьях Волги – выше +25°. Но вот, например, Ленинградская область всего за несколько часов из июня вернется обратно, в апрель!».

Ранее спад аномального тепла прогнозировали в региональном гидрометцентре.