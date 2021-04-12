Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась на 9,5%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 9,5% и составила 52,96 на 10 тысяч населения (зарегистрировано 3316 случаев). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня по населению в целом на 47,8%. Ни в одной из возрастных групп превышение эпидпорога не было зарегистрировано.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 8,6% и составила 76,73 на 10 тысяч населения (зарегистрировано 1614 случаев). Заболеваемость ОРВИ в областном центре ниже порогового уровня по населению в целом на 22%.

За неделю число госпитализаций уменьшилось на 2,3% (на 1 человека), госпитализировано 42 человека. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1,27%.

С 5 по 11 апреля лабораторно обследовали на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 39 человек, провели 488 исследований. Процент выявления возбудителей ОРВИ среди людей составил 12,8%. У 1 обследуемого выявлен РС – вирус, у 1- метапневмовирус, у 1 – бокавирус, у 1 - риновирус.