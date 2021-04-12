Общество

Роспотребнадзор изъял 23 тонны некачественных кондитерских изделий в 2020 году

Роспотребнадзор изъял 23 тонны некачественных кондитерских изделий в 2020 году, сообщается на сайте ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъяли из оборота 23 т кондитерских изделий проб (за 2019 год – 119 т)», - говорится в сообщении.

В прошлом году Роспотребнадзор исследовал более 75 тысяч проб кондитерских изделий. Удельный вес проб кондитерских изделий, не соответствующих установленным требованиям по содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, пестициды, микотоксины), за 2020 год составил 0,02% (за 2019 год – не обнаружено).

Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) за 2020 год составил 3,6% (за 2019 год – 3,7%).

По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, кислотность, массовая доля сахара и другие), не соответствовали нормативным требованиям 3,3% проб (за 2019 год – 3,05%).