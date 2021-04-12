Общество

Профилактическая акция «Дети России» продолжается в Псковской области

Всероссийское оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России - 2021» продолжается на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Мероприятия направлено на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения детей в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Особый акцент делается на повышении уровня осведомленности населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством за их незаконный оборот. Не остаются без внимания родители, употребляющие наркотические средства и психотропные вещества, уклоняющиеся от обязанностей по воспитанию детей и допускающих жестокое обращение с ними.

В рамках акции продолжается работа по выявлению наркопритонов и лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков бесконтактным способом («закладчиков»), а также граждан, занимающихся пропагандой наркотиков путем нанесения надписей на фасады зданий («граффитчиков»).

В ходе мероприятий организовываются проверки мест массового пребывания молодежи, проводятся профилактические акции в образовательных учреждениях региона. Акция проходит с 5 по 14 апреля.