Общество

«Горячую линию» по вакцинопрофилактике организуют в Псковской области

«Горячую линию» по вакцинопрофилактике запускает управление Роспотребнадзора по Псковской области с 12 по 24 апреля, в преддверии Европейской недели иммунизации, которая в этом году проходит в период с 26 апреля по 2 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

С 12 по 24 апреля специалисты-эпидемиологи управления и его территориальных отделов проконсультируют всех обратившихся по вопросам вакцинации, ответят на все интересующие вопросы, дадут рекомендации, как защитить себя и своих детей от инфекций, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе с учетом эпидемиологических рисков.

Информация о режиме работы и контактные телефоны «горячих линий» размещены на сайтах управления, территориальных отделов управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» в районах. Можно, в частности, уточнить требования действующего в РФ законодательства в области иммунопрофилактики.

«Иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей. За прошедшие годы благодаря профи­лактическим прививкам достигнуты успехи в борьбе с инфек­ционными заболеваниями», - отметили в ведомстве.