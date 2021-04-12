Общество

Более 150 единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за год

Состоялось совещание под руководством начальника управления Росгвардии по Псковской области полковника полиции Игоря Иванова. На нем подвели итоги работы Центра лицензионно-разрешительной работы за первый квартал 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

В ходе совещания Игорь Иванов отметил положительные результаты лицензионно-разрешительной работы в регионе, а также обозначил проблемные вопросы, первоочередные задачи, стоящие перед подразделениями ЛРР Псковской области, и пути их наиболее эффективного решения.

С докладом выступил заместитель начальника управления – начальник ЦЛРР управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Василий Софин.

В ходе мероприятий по контролю за оборотом гражданского оружия росгвардейцы провели более 1974 проверок условий хранения оружия у владельцев по месту жительства, за нарушения законодательства аннулировали 53 лицензии и разрешения на право владения оружием, изъяли 154 единицы оружия.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности провели более 200 проверок. К административной ответственности за нарушения в этой сфере привлекли 5 сотрудников охраны и должностных лиц.