Общество

Псковские педагоги побывали на открытии Дома научной коллаборации в Новгороде

Представители муниципальной системы образования города Пскова посетили открытие «Дома научной коллаборации имени С. В. Ковалевской», созданного в рамках нацпроекта «Образование» на площадке Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте управления образования администрации города Пскова.

Дом научной коллаборации – это центр дополнительного образования, в котором школьники с 5 по 11 класс могут осваивать современные технологии: 3D-моделирование, VR-программирование, компьютерную верстку, а педагоги – повышать свою квалификацию.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка Псковской области» федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в муниципальных учреждениях допобразования, находящихся в ведомственном подчинении управления образования Пскова, в 2020 году было открыто 474 места для реализации программ технической (378), естественнонаучной (30), художественной (66) направленностей.

В 2021 году планируется открыть 3347 новых мест дополнительного образования, в том числе 1501 по технической и 684 по физкультурно-спортивной направленности.