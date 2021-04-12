Общество

Сочинения четырех псковских школьников вошли в сборник «Я – гражданин России!»

В сборник лучших работ IV Межрегионального конкурса «Я – гражданин России!» вошли 47 сочинений (по 4 от каждого региона и еще 3 работы, авторы которых победили по результатам онлайн-голосования). Среди них - сочинения четырех школьников из Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АНО «Стратегическое партнерство "Северо-Запад"».

Среди победителей из Псковской области - Дмитрий Бычков (Борковская школа, филиал МОУ «Пореченская средняя школа имени К. С. Заслонова»), Артем Борисов (гимназия имени С. В. Ковалевской), Любовь Данилина (Белорусская средняя школа, филиал МБОУ «Гавровская средняя общеобразовательная школа») и Яна Алексеева (Псковский кооперативный техникум).

Сочинения лауреатов и фотографии торжественных церемоний награждения, которые состоялись в декабре 2020 года, сопровождаются обращениями полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, председателя оргкомитета конкурса Жанны Воробьевой и генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ Северо-Западнефтепродукт» Максима Хитрова.

Сборник доступен в электронном виде на информационном портале стратегического партнерства «Северо-Запад» по ссылке.

Всего в конкурсе приняли участие более 200 000 человек. В финал вышло 211 работ, из которых окружная экспертная комиссия отобрала 44 лучших – по одной в каждой возрастной категории в каждом регионе округа по 5 критериям (соответствие теме, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность, глубина раскрытия темы). Еще три лауреата были определены по итогам народного онлайн-голосования.