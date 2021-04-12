Общество

Парад Победы в Пскове предлагают перенести на улицу Кузнецкую

Парад Победы в Пскове предлагают перенести на улицу Кузнецкую, к Могиле Неизвестного солдата и на площадь Победы. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, предложение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании организационного комитета «Победа» сегодня, 13 апреля.

Глава региона отметил, что проведению парада в настоящий момент препятствуют два фактора: ремонт Октябрьского проспекта, который завершится только летом, и участие 76-й дивизии во всероссийских учениях.

«Парады с участием жителей в условиях пандемии - настоящий вызов. В любом случае в параде точно должны принимать участие ветераны. Что касается остальных - вопрос будем решать и прорабатывать», - сказал Михаил Ведерников.

На совещании также отмечалось, что парады Победы в этом году планируют провести в Пскове, Острове, Великих Луках и Стругах Красных.