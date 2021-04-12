Общество

Власти проверили магазин Островского райпо в деревне Воронцово

Глава Островского района Дмитрий Быстров, помощник секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян и депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов посетили магазин Островского райпо в деревне Воронцово.

Фото: группа «Говорит Остров» «ВКонтакте»

Как сообщается в группе «Говорит Остров» в соцсети «ВКонтакте», визит состоялся в рамках рабочей поездки по Воронцовской волости, где проходили традиционные встречи с жителями сельских населенных пунктов.

Пообщавшись с продавцами, осмотрев ассортимент и выкладку товара, официальные лица отметили хорошую организацию процесса торговли. «Приятно, что на прилавках этого магазина присутствуют продукты питания местных производителей. Есть большой выбор полуфабрикатов Островского райпо, свежая выпечка и много качественных прохладительных напитков, произведенных на предприятиях облпотребсоюза. Это должно нравиться местным жителям», - отметили посетители магазина.