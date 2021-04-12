Общество

Вопрос о салюте 9 мая в Пскове пока не решен

Вопросы проведения в Пскове очной акции «Бессмертный полк» и организации салюта на День Победы пока не решены. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на совещании организационного комитета «Победа» губернатор Михаил Ведерников заявил, что решение примут ближе к памятной дате в зависимости от эпидемиологической обстановки.

На данный момент к акции «Бессмертный полк» в Пскове готовятся как в онлайн, так и в оффлайн-режиме. Большую часть мероприятий к празднованию 76-й годовщины Победы планируют провести онлайн.

Напомним, ранее сообщалось, что управление культуры администрации города Пскова объявило закупку фейерверков на День Победы и День города (9 мая и 24 июля). Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

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Поставщик уже определен, им стало ООО «Пиротехническая коллекция», сумма контракта составит 870 тысяч рублей.