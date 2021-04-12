Общество

Псковские волонтеры провели субботники на улицах, названных в честь Гагарина

Активисты волонтерского центра «Единой России» провели экологические мероприятия в рамках проекта «Чистая страна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Добровольцы провели в Пскове субботники, посвященные первому полету человека в космос. Убирали сухостой, упавшие ветки и строительный мусор на территории детской площадки, прилегающей к парку Гагарина, а также на территории у дома №15 по улице Гагарина. Перед началом каждого субботника активисты прокричали хором «Поехали!».

«Наша задача - показать личным примером, что надо заботиться о состоянии своего города. Это поможет сделать наш город чище и комфортнее. Мы благим делом отмечаем 60-летие первого полета человека в космос», - сказала представитель волонтерского центра партии, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу.

В Великих Луках активисты партии «Единая Россия» убрались в парке на проспекте Гагарина. В мероприятии приняла участие депутат областного Собрания Елена Даньшова.

«Мы решили, что сквер на проспекте имени первого космонавта к празднику должен быть приведен в порядок. Мы не просто вышли прибрать здесь мусор, мы договорились с ЖКХ и организовали его вывоз вместе с прошлогодней листвой. По нашему мнению, это самый правильный способ отдать дань памяти первооткрывателю космоса»,- отметила Елена Даньшова.