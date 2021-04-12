Общество

В нескольких районах Псковской области из-за COVID-19 сократят программу празднования 9 мая

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в ряде районов Псковской области могут сократить количество торжественных мероприятий, запланированных в связи с празднованием 76-й годовщины Победы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение было озвучено сегодня, 13 апреля, на совещании оргкомитета «Победа».



Руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук заявил, что по сравнению с декабрем в регионе уровень заболеваемости COVID-19 снизился в семь раз. В настоящий момент по уровню заболеваемости лидируют Усвятский, Плюсский, Гдовский и Псковский районы. При этом в самом областном центре эпидемиологическая ситуация оценивается как средняя по региону.

Губернатор Михаил Ведерников поддержал предложение об ограничении в названных районах праздничных мероприятий 9 мая. «К празднованию годовщины (Великой Победы - ред.) в этих районах стоит подходить ответственно. Будет лучше ограничиться возложениями цветов, а часть мероприятий перенести в онлайн», - сказал он.



Кроме того, Михаил Ведерников призвал решить в ближайшие дни вопрос о вакцинации ветеранов от коронавируса. «Тянуть тут некуда, иначе срок вакцинации выйдет за 9 мая», - подчеркнул он.