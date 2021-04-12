Общество

Псковских школьников приглашают к участию в олимпиаде по финансовой грамотности

Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для учеников 1-9-х классов стартовала 13 апреля на образовательной платформе Учи.ру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения Центрального банка РФ.

Проект реализуют Банк России и Ассоциация развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.

«Главная задача олимпиады — познакомить детей с основами предпринимательского мышления и финансовой грамотности. Участники будут решать задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, научатся сравнивать и выбирать финансовые продукты, защищаться от мошенников на финансовом рынке. Участие в соревновании бесплатное и не требует углубленных знаний школьной программы. Присоединиться к прохождению заданий олимпиады можно по ссылке или в личных кабинетах пользователей на онлайн-платформе Учи.ру», - отметили в пресс-службе банка.

В день начала основного тура соревнований в 13 субъектах Российской Федерации пройдут торжественные открытия олимпиады с участием глав регионов, а председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет открытый онлайн-урок на тему «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?». Начало урока — в 9.30 по московскому времени, он подойдет для учащихся 6-х классов и старше. Трансляция будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах учителей и учеников 6–11-х классов на платформе Учи.ру, в сообществе Банка России в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России.