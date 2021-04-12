Общество

Более 800 военнослужащих и 10 единиц техники ожидается на шествии 9 мая в Пскове

12 пеших парадных расчетов, в которые войдут 835 военнослужащих, и 10 единиц техники задействуют в торжественном шествии в День Победы в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил представитель 76-й дивизии на заседании организационного комитета «Победа» сегодня, 13 апреля.

Кроме того, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова попросили дать указание управлению образования о привлечении к торжественному шествию других участников, в частности, учащихся кадетского корпуса и воспитанников клуба «‎Патриот».

Репетиции перед проведением парада в День Победы в Пскове пройдут 5 и 7 мая.

В Великих Луках для проведения торжественного шествия привлекут три парадных расчета общей численностью 187 военнослужащих.

По согласованию с главами администраций парады также организуют в городе Острове и поселке Струги Красные. В Острове на параде будут задействованы шесть парадных расчетов - 384 военнослужащих, в Стругах Красных - два - 62 военнослужащих.