Общество

«‎Единая Россия»‎ запустила мониторинг качества работы «молочных кухонь» в регионах

«‎Единая Россия»‎ запустила мониторинг качества работы «молочных кухонь» в регионах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«Порядок получения льгот и детского питания следует сделать единым для всей страны‎, - считают в партии. - Сейчас меры поддержки в регионах неравнозначны – от определенного набора продуктов до денежной компенсации за них».

Активисты партпроектов «Народный контроль» и «Крепкая семья» выяснят, кто пользуется услугами молочно-раздаточных пунктов, как выстроена их работа, кто мог бы претендовать на получение детского питания, в чем причины отказов от пользования. Также они проверят качество предоставляемых продуктов.

Инициативы по итогам мониторинга обобщат и передадут в правительство.