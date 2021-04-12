Общество

Властям напомнили про обещание обустроить «гигантскую песочницу» на Звездной

Пскович просит администрацию города не забыть обустроить площадку во дворе на улице Звездной. Соответствующее обращение опубликовано 13 апреля на сайте губернатора.

«Уважаемая администрация города, в связи с приближающимся строительным сезоном, хочу напомнить о необустроенной детской площадки во дворе домов №№16, 18 и 20 по улице Звездной», - написал автор обращения.

Ранее он уже обращался по поводу «гигантской песочницы». В ответ на предыдущее обращение глава администрации Пскова Александр Братчиков 27 августа прошлого года сообщал, что установка детского игрового комплекса во дворе жилых домов №16, 18, 20 по улице Звездной включена в проект бюджета на 2021 год.

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«Прошу вас не забыть об этом вопросе и вовремя запланировать все работы, а то скоро во дворе закипит жизнь, и деткам нужно пространство для игры», - напомнил горожанин.

Добавим, что в 2019 году в указанном дворе были ликвидированы остатки детских сооружений, площадку засыпали песком.