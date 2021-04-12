Общество

Дновский предприниматель лишился крупной суммы из-за «Сказочного патруля»

Судебные приставы отделения судебных приставов Дновского и Дедовического районов взыскали с предпринимателя из Дновского района компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на изображение логотипа «Сказочный патруль», изображение персонажей: «Аленка», «Варя», «Маша», «Снежка», а также на товарный знак «Robocar Poli». Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение товарного знака «Robocar Poli», обернулась для предпринимателя взысканием компенсации в размере 80 тыс. рублей. Еще 25 тыс. рублей необходимо было заплатить за использование логотипа «Сказочный патруль», изображение персонажей: «Аленка», «Варя», «Маша» и «Снежка».

Все решения Арбитражного суда Псковской области по нарушению исключительных авторских прав поступили на исполнение в УФССП России по Псковской области, где в ОСП Дновского и Дедовичского районов были возбуждены исполнительные производства.

Судебные приставы приступили к исполнению решений суда. Для побуждения должника к оплате штрафов он был ограничен в праве выезда за пределы РФ. Кроме того, был вынесен запрет на регистрационные действия с автотранспортом гражданина.

Сотрудником отделения судебных приставов предприниматель был предупрежден и о дальнейших мерах принудительного исполнения. Но они не потребовались.

Задолженность была погашена предпринимателем в полном объеме.

80 и 25 тыс. рублей перечислены взыскателям. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.