Общество

Скончалась депутат Псковской гордумы второго созыва, врач Инна Гитина

Скончалась бывший врач Псковской городской поликлиники №3, депутат Псковской городской Думы второго созыва Инна Гитина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, соболезнования ее родным и близким выразила глава города Елена Полонская.

«Инна Борисовна - это пример беззаветной преданности своей профессии, милосердия и мужества. Ее заслуги проявлялись в служении на благо людей и подлинном профессионализме. В памяти жителей Пскова Инна Борисовна останется неравнодушным к проблемам людей депутатом, талантливым врачом и просто замечательным человеком. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в обращении главы города.

Инна Борисовна Гитина родилась 30 сентября 1941 года в городе Старобельске Луганской области. После окончания в 1967 году Смоленского государственного медицинского института работала врачом акушером-гинекологом.

С 1978 года жила в Пскове, где сначала трудилась врачом-инспектором областного отдела здравоохранения, с 1981 года по 1998 год - врачом городской женской консультации при Псковской городской поликлинике №3.

В 1998 году была избрана депутатом Псковской городской Думы второго созыва. В городской Думе работала по 2002 год заместителем председателя комитета по образованию, здравоохранению и культуре.

После этого преподавала в Псковском медицинском училище и работала в медицинских учреждениях города.

Прощание с Инной Борисовной Гитиной пройдет 15 апреля в 12.30 в храме Николы от Торга (улица Некрасова, 35).