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Общество

«Единая Россия» предложила увеличить финансирование на благоустройство городов и сел

13.04.2021 20:08|ПсковКомментариев: 0

«Единая Россия» предложила увеличить финансирование на благоустройство городов и сел. Какие объекты нужно благоустроить в первую очередь, люди смогут выбрать с 26 апреля по 30 мая в ходе всероссийского голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. 

Впервые для такого голосования будут использовать федеральную платформу. По итогам поступивших ранее обращений секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину расширить возможности программы и проработать этот вопрос вместе с кабмином.

«Свой двор с хорошими скамейками, озеленением, детской и спортивной площадками людям ближе и важнее, чем отремонтированный сквер или набережная. Мы предлагаем выделить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы, предусмотрев отдельное финансирование. При этом делать благоустройство междворовых, межквартальных проездов и использовать новейшие технологии и материалы, развивать "зеленый каркас городов"», - сказал Андрей Турчак на встрече с зампредом правительства 13 апреля.

Помимо этого, он выступил с инициативой поднять минимальный порог финансирования по программе для территорий с небольшой численностью населения - до 100 млн рублей на регион. Это поможет таким субъектам РФ, как Чукотка, Еврейский и Ненецкий автономный округа, Калмыкия, Камчатка, Сахалин, Магадан благоустроить больше объектов.

Также Андрей Турчак предложил увеличить количество городов-участников всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Это даст им возможность претендовать на дополнительное финансирование проектов по благоустройству.

«Предлагаем подумать над возможностью включить и города с численностью населения не до 100 тысяч человек, как сейчас, а до 200-300 тысяч человек. Кроме того, включить в конкурс поселки городского типа и, соответственно, продлить срок приема заявок для новых участников до 1 июля», - сказал секретарь Генсовета партии.

Марат Хуснуллин отметил, что поддерживает предложения и даст поручение Минстрою проработать возможность их реализации совместно с партией «Единая Россия».

По его словам, благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который появился, в том числе, по инициативе «Единой России», за несколько лет благоустроено более 83 тысяч общественных пространств и дворовых территорий и сделано это на основании мнения жителей.

«Наша долгосрочная цель состоит в том, чтобы доля граждан старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, достигала 30%. И здесь мы видим возможность для объединения наших усилий с "Единой Россией" в информировании граждан о возможностях участия в жизни их городов, повышении ответственности за их дворы и общественные пространства. Уверен, что у нас с партией в этом совместные цели», - заключил зампред правительства.

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский отметил, что в Псковской области в этом году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 52 общественные территории и 9 дворов.

«В голосовании для благоустройства в 2022 году будут участвовать 480 объектов. Эти территории предложили благоустроить сами жители. Партийные активисты, депутаты консультировали людей, собирали эти предложения от людей. Больше всего, конечно, поступило из областного центра, но почти в каждом муниципальном образовании есть люди, которые активно участвуют в развитии своего родного края, - подчеркнул он. - Мы видим, насколько остро стоит вопрос формирования комфортной городской среды в регионе. В перечне пространств, подлежащих благоустройству, очень мало дворов. Мы будем поднимать этот вопрос. Кроме того, партийцы помогают жителям организовать субботники во дворах, скверах, парках, на других общественных территориях, чтобы привести их в порядок и благоустроить».

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется правительством с 2017 года. В ее основе – партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. При подготовке федерального бюджета текущего года поправками «Единой России» на 2 млрд рублей увеличено финансирование программы. Это дополнительно позволяет благоустроить в 2021 году 900 дворов и общественных пространств.

Теги: #Единая Россия #благоустройство #формирование комфортной городской среды
Источник: Псковская Лента Новостей
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