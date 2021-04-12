Общество

Великолукские коммунисты по музыку провели субботник у памятника Ленину

Великолукские коммунисты провели субботник. Каждый год они собираются у здания бывшего управления локомотивовагоноремонтного завода, чтобы навести порядок в сквере, убрать мусор и высадить цветы у памятника В. И. Ленину, об этом сообщается в официальном телеграм-канале КПРФ Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный телеграм-канал КПРФ Псковской области

В субботнике приняли участие первый секретарь городского комитета Николай Чувайлов, коммунисты П. Богданов, В. Большакова, В. Иванов, В. Поляков, Г. Пынькова, В. Хамков, большевик Г. Дмитриев и другие. «Под патриотическую музыку работа закипела. "Нам Сталин – отец, нам Родина – мать", - подпевали участники, перекапывая газоны вокруг памятника. Такие субботники сплачивают людей», - рассказали в партии.

«От этой территории с полуразрушенными корпусами и зияющими дырами вместо окон, как после военных бомбежек, давно отмахнулись и руководители завода, и комбинат по благоустройству города. Только коммунисты упрямо стараются поддерживать порядок и продолжают облагораживать памятник, чтят память и возлагают венки и цветы к постаменту вождя и основателя первого советского государства», - написали коммунисты.