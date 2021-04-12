Общество

Псковские клиенты Tele2 выбирают Samsung и Honor

Tele2 выяснила, какие смартфоны пользуются наибольшей популярностью среди клиентов компании в Псковской области в 2021 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, лидирующие позиции с 2020 года сохранили Honor и Samsung.

Одними из самых популярных смартфонов среди абонентов Tele2 в Пскове по-прежнему остаются модели Honor. Honor 7S лидирует в рейтинге, модель 10 LITE занимает третью позицию, на четвертой – 8А, Honor 8S замыкает «десятку». На втором, пятом и шестом местах Samsung Galaxy A10, Galaxy A50 и Galaxy A51 соответственно. В топ-10 также вошли Huawei Honor 9 Lite, Texet TM, Xiaomi Redmi 7A.

В целом доля смартфонов Samsung среди псковских абонентов Tele2 составила 23%, Honor – 16%. У китайского Xiaomi 10%, а моделями Apple пользуются 7% клиентов оператора в регионе. Больше всего интернет-трафика в Псковской области потребляют владельцы Honor 10 Lite и 8A, Apple IPhone 7, а также владельцы Samsung Galaxy A51, Galaxy A10.

По итогам 2020 года абоненты оператора Tele2 в регионе «Северо-Запад» чаще выбирали для мобильного общения смартфоны: на устройства этого типа пришлось 75% трафика.

Количество мобильных устройств с поддержкой технологии 4G в сети оператора увеличилось на 7 п. п. год к году и составило 91%. Клиенты в основном выбирают модели в ценовом диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей. Только 9% гаджетов стоят более 20 тысяч рублей. Этот показатель за год увеличился на 6 п. п. При этом сохраняется высокая корреляция цены устройства с интенсивностью потребления интернет-трафика. Пользователи более дорогих моделей чаще выходят в сеть.