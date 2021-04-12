Общество

Вебинар по выделению субсидий на социальные проекты пройдет в Псковской области

Вебинар на тему «Подача заявок в электронном формате для участников конкурсов субсидий для СО НКО Псковской области» состоится 19 апреля. Его цель — качественная подготовка заявок на участие в конкурсах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Чтобы стать участником вебинара, необходимо подать заявку по ссылке.

Напомним, в рамках оказания содействия развитию некоммерческого сектора в 2021 году на территории Псковской области состоятся конкурсы субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированными некоммерческими организациями. Конкурсы пройдут в электронном формате.

Старт первого конкурса запланирован на начало июня. Сумма субсидий будет увеличена за счет федерального софинансирования в размере 10 200 000 рублей.

Требования к участникам конкурса, информация о новом формате проведения, обучающие вебинары по подаче заявок уже совсем скоро появятся на официальных каналах управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

Конкурс субсидий проводит администрация Псковской области.

Подробности по проведению конкурса, условиям и порядку подачи заявок можно получить по телефонам: 8 (8112) 299–144, 8 (8112) 299–142.