Общество

Псковская область начнет сотрудничество с Национальным исследовательским университетом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и ректор Национального исследовательского университета ИТМО Владимир Васильев во вторник, 13 апреля, подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и образовательным учреждением. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках соглашения планируют осуществлять взаимодействие в проведении научно-исследовательских работ, разработке и реализации образовательных, научно-практических проектов в сфере энергетики, экотехнологий, биотехнологий, развития информационно-коммуникационных технологий и программ для устойчивого развития Псковской области.

В ходе совещания стороны обсудили вопросы развития территорий рядом с Псковской ГРЭС и использования мощностей станции в рамках реализации проекта устойчивого развития Псковской области на площадке особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».

В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Нинель Салагаева, председатели профильных комитетов области, руководство ОЭЗ «Моглино», Национального исследовательского университета ИТМО, Псковского государственного университета, а также Агентства стратегических инициатив.

В продолжение мероприятия аспирант университета ИТМО Сергей Гастев выступил с презентацией проекта о создании центра развития экотехнологий промышленного симбиоза в России с использованием мощностей Псковской ГРЭС. Образование кластера позволит применять современные российские разработки при комплексном развитии использования мощностей Псковской ГРЭС и ОЭЗ «Моглино-3». Перспективные решения могут быть использованы в таких областях, как передача и хранение данных, киберфизические системы, сельское хозяйство, пищевая промышленность и утилизация отходов. При этом указанные якорные проекты встроены в концепцию экономики замкнутого цикла — когда отходы одного предприятия становятся ресурсом для работы другого.

Об экономических, экологических и социальных выгодах создания кластеров на основе промышленного симбиоза рассказал директор центра инициатив Агентства стратегических инициатив Максим Евдокимов.

В рамках обсуждения также рассмотрели возможность реализации на территории Псковской области проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий, разработанных Центром речевых технологий.