Общество

Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 30 апреля

Действующие ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в Псковской области продлили до 30 апреля. Об этом сообщил на своей Instagram-странице губернатор Михаил Ведерников.

«Снимать дейсвующие ограничения пока рано и опасно. Их действие без изменений будет продлено до 30 апреля», - написал глава региона.

Напомним, на текущий момент в Псковской области проведено 330 459 исследований на COVID-19, из них 1350 за последние сутки. Количество подтвержденных случаев с начала пандемии – 35 257 (за сутки выявили 51 новый случай заражения), выздоровевших – 24 474 (47 человек поправились за последние сутки).

Умерло 286 человек.