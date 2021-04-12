Общество

В Псковской области за минувшие сутки коронавирусом заразился 51 человек

51 новый случай заражения коронавирусной инфекциев выявили в Псковской области за минувшие сутки. Такие данные опубликовал на своей Instagram-странице губернатор Михаил Ведерников.

«Сегодня +51 новый случай при +47 выздоровевших. К сожалению, пятеро умерли от COVID-19. Приношу искренние соболезнования их родным и близким», - прокомментировал актуальную статистику глава региона.

Добавим, что на текущий момент в Псковской области проведено 330 459 исследований на COVID-19, из них 1350 за последние сутки. Количество подтвержденных случаев с начала пандемии – 35 257, выздоровевших – 24 474 (47 человек поправились за последние сутки).

Умерло 286 человек.