Общество

В Гидрометцентре рассказали, каким будет лето в России

Температура воздуха этим летом почти на всей территории России будет около и выше нормы. Об этом «Парламентской газете» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что такой прогноз актуален в первую очередь для жителей европейской части страны. «Лето будет в целом нехолодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях», — сказал он.

Вильфанд отметил, что теплое лето ожидается также в Черноземье и на юге европейской территории.