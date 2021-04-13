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Общество

Большинство россиян проведут майские праздники на даче

14.04.2021 11:40|ПсковКомментариев: 0

Большинство россиян проведут майские выходные на даче или в деревне, следует из опроса Туту.ру. По данным портала, такой вариант отдыха предпочтут 39% россиян. Еще 30% останутся дома.

Примерно каждый десятый россиянин (11% опрошенных) не планирует отдыхать и посвятит эти дни работе, отметили в Туту.ру.

В поездку по городам России отправятся 7% респондентов, на Черное море — 4%, еще 3% выбирают отдых в горах. За границей намерены побывать 5% опрошенных.

Примерно 1% респондентов собирается в дома отдыха неподалеку от места проживания, следует из опроса сервиса.

«Таким образом, доля тех, кто планирует куда-то поехать на майские праздники, составляет около 20% — столько же, сколько и в 2019 году. В прошлом году на майские праздники действовали серьезные ограничения, и тогда о планах куда-либо поехать (к родственникам или друзьям в другой российский город) говорили 5% опрошенных, а 12% респондентов собирались на шашлыки, несмотря на призывы к самоизоляции», — отметили в аналитическом центре, пишет газета «Известия».

После ограничения полетов в Турцию россияне на 44% чаще стали искать билеты в столицу Карелии Петрозаводск, заявила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. В Aviasales отметили, что вырос интерес к черноморским курортам — Краснодару, Симферополю, Анапе — билеты по этим направлениям стали искать на 30% чаще.

Теги: #туризм #дача #майские праздники
Источник: Псковская Лента Новостей
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