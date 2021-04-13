Общество

Псковичей приглашают принять участие в благотворительной акции «Свет доброты»

С 12 апреля 5 мая ПОООМС «Дети - наше будущее» совместно с благотворительным движением «Добрый Псков» и общественным советом УМВД России по Псковской области проводит благотворительную акцию «Свет доброты», приуроченную ко Дню Победы и Дню защиты детей.

В рамках акции осуществляется сбор продуктов, средств личной гигиены, сладостей, для одиноких пожилых людей и детей из малоимущих семей и детей с инвалидностью.

Вы можете помочь в реализации благотворительной акции, внести посильный вклад в помощь тем, кто в ней действительно нуждается, исполнить заветные желания детей и сохранить веру в чудо – это очень важно, особенно в нынешних непростых условиях. Пожилым гражданам тоже крайне важно чувствовать заботу и внимание, особенно ветеранам в День Победы.

К акции уже подключились образовательные учреждения и рабочие коллективы Пскова. Участвовать в ней может любой человек, предприниматель, производственное предприятие.

За справками и информацией, а также другими материалами (листовки, плакаты) обращайтесь по тел.:

- Светлана Петрова ПОООМС «Дети - наше будущее» +7 (911) 372-26-24

- Андрей Семенов «Добрый Псков» +7 (963) 336-35-26

Добавим, что у постоянных партнеров ПОООМС «Дети - наше будущее» торговой сети «Пчелка» (ГМ «Империал») в рамках акции «Добрая авоська» появятся новые пакеты-наборы «Возраст+» и обновленные «Продукты» и «Зоозащита». Стоимость остается прежней: 300 рублей. Оплатить набор можно на кассе и оставить в брендированной корзине в закассовой зоне.

Любой желающий сможет передать гуманитарную помощь в Социальный Центр «Ради жизни» - Псков, Карла Маркса 19, который работает ежедневно (кроме понедельника) с 10 до 16 часов.

Все, что будет собрано в период проведения акции «Свет доброты», будет отправлено через районные социальные центры «Ради жизни» благополучателям Пскова и в большей части Псковской области.

Участвуя в этой доброй инициативе, сделаем Псков чуточку добрее!

Все подробности о ходе акции вы можете узнать из новостей на этих страницах: https://vk.com/mnogodeti77, https://vk.com/dobro_pskov, http://mnogodeti60.ru/.