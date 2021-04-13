Общество

Юных псковичей приглашают к участию в конкурсе «‎Новый взгляд»

УМВД России по Псковской области приглашает молодых людей от 12 до 21 года поучаствовать в конкурсе «‎Новый взгляд». Его проводят в регионе с 20 марта по 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Организаторы творческого отбора - региональное управление МВД, администрация области, а также комитет по образованию Псковской области при поддержке Совета по молодежной политике города Пскова при главе Пскова.

В отборе могут принять участия творческие работы от авторов или коллектива создателей. Всего заявлено четыре номинации:

«Вместе против буллинга» - участники конкурса представляют видеоролик, раскрывающий проблему буллинга в подростковой среде.

«Скажи зависимости - нет!» - освещение проблемы зависимости современной молодежи от гаджетов, компьютерных видеоигр, социальных сетей и мессенджеров и т. п.

«Информационное мошенничество» - привлечение внимания и ознакомление общественности с видами, методами, приемами и способами, используемыми злоумышленниками при совершении дистанционных преступлений; определение мер предосторожности и возможных действий граждан в целях обеспечения собственной безопасности.

«Волонтер - это звучит гордо!» - при выборе данной номинации участники в сюжете видеоролика делают акцент на пропаганде волонтерской и добровольческой деятельности, их социальной значимости для личности и государства в целом.

Ознакомиться с положением о конкурсе и с техническими требованиями к конкурсным видеороликам можно на официальном сайте УМВД России по Псковской области. Конкурсные работы ждут по адресу: pressauvd@mail.ru.