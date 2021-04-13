Общество

В России предложили давать дополнительный отпуск отцам новорожденных

Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает предоставлять отцам дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, передает RT.

Как отмечает Сухарев, в первые дни после родов матери и ребенку требуется особая поддержка и помощь со стороны отца. Сейчас, напомнил он, мужчины могут взять кратковременный отпуск до пяти дней, но его не оплачивают.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней», - говорится в письме депутата.

Автор обращения считает эту идею актуальной, поскольку семьи несут значительные финансовые затраты при подготовке к рождению и после появления ребенка на свет.