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Общество

Псковские десантники заняли третье место на конкурсе «Снайперский рубеж»

14.04.2021 10:20|ПсковКомментариев: 0

Псковские снайперы заняли третье место на этапе ВДВ конкурса по полевой выучке «Снайперский рубеж». Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, на полигоне Поливно Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения завершился самый зрелищный и динамичный этап конкурса по полевой выучке среди снайперов (снайперских пар), который завершал отборочный этап ВДВ и проводившийся в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

Четвертый этап конкурса «Снайперский биатлон» - «Кто быстрее» проводился с целью определения наиболее быстрой и меткой команды конкурса. На этап вышли команды, занявшие по итогам трех этапов 1-4 места в общекомандном зачете.

Этап включал в себя преодоление на маршруте препятствий, на которых специально были созданы эффекты – звука падающих снарядов, взрывы средств имитации подрыва боеприпасов - для сужения зоны комфорта при прохождении всех препятствий. Также каждому снайперу команды предстояло на всем маршруте движения вести огонь по целям из пистолета Макарова (ПМ), снайперской винтовки Драгунова (СВД) и автомата Калашникова (АК-74М).

По условию выполнения упражнения, если снайпер не поразил цели, он использует дополнительные патроны. Если цели остаются не пораженными, снайпер преодолевает штрафные круги.

Отсчет времени останавливается после пересечения финишного створа четвертым снайпером команды.

По итогам четвертого этапа конкурса первое место в «Снайперском биатлоне» завоевали курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, на втором месте - снайперы Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, третьей стала команда снайперов из Пскова.

Всего в конкурсе приняли участие около 100 военнослужащих в составе 8 команд в дивизионах «Армейский снайпер» и «Профессионал», представляющих все соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск.

Команда, одержавшая победу в отборочном этапе, представит «крылатую пехоту» на всеармейском этапе конкурса, который пройдет в мае текущего года.

Теги: #ВДВ #конкурс #вооруженные силы
Источник: Псковская Лента Новостей
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