Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – глава администрации города Пскова, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Братчиков.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о весенней уборке городских территорий, о ямочном ремонте и реализации крупных инфраструктурных проектов — таких как реконструкция стадиона «Машиностроитель» и планируемое строительство новой школы на улице Юбилейной. Также в ходе разговора будут затронуты темы благоустройства сквера на площади Ленина и парка Строителей.

Как Александр Братчиков оценивает начальный этап ремонта улиц и дворов в Пскове? Насколько подрядные организации прислушиваются к мнению властей города? Как будет проводиться влажная уборка города в весенне-летний сезон? Когда ждать официального открытия «Машиностроителя»? Как идет процесс внедрения дизайн-кодов в Пскове?

Подробнее об этом и многом другом — в течение ближайшего часа.

Радиослушатели могут задать свой вопрос Александру Братчикову по телефону прямого эфира 56-73-72.