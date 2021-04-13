Общество

Уникальную программу повышения квалификации педагогов представили псковичи в Новгороде

Начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко представила уникальный опыт по реализации авторской программы повышения квалификации на тему «‎Основные треки муниципальной программы "Формирование кадрового резерва педагогов" в городе Пскове»‎ на круглом столе «Компетенции педагога XXI века» в Великом Новгороде 12 апреля. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте управления образования.

Фото здесь и далее: официальный инстаграм-аккаунт управления образования администрации города Пскова

Эту программу разработали и апробировали в 2020 году совместно с доктором педагогических наук, профессором, членом-корреспондентом Российской академии образования, директором Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Еленой Казаковой с целью подготовки современного учителя, понимающего инновационные тренды образовательной политики и вызовы современной школы и педагогики.

«Благодаря участию в данной программе кадрового резерва в каждой школе города будет сформирован индивидуальный маршрут развития организации и актуализированы необходимые компетенции педагога», - пояснили в управлении.